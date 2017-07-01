В Керчи 15 июля, на «блошиной» рынок, пришли сотрудники полиции и устроили перепись всех торговцев. Об этом Керчь.ФМ рассказали торгующие на рынке. Они сообщили, что утром пришло пять сотрудников, которые требовали паспортные данные у людей.

Свои действия правоохранители объяснили тем, что многие на «блошином» рынке торгуют скупленным ворованным имуществом. У кого не было с собой паспортов, просили назвать ФИО и адрес проживания.

Напомним, в Керчи 14 июля на вещевой рынок приехало несколько машин ОМОНа и машина с людьми в камуфляже. Как мы сообщали ранее, сотрудники ОМОНа за руки повели около 10 человек, предположительно, китайцев, в машины спецслужб. Вывели с рынка только тех людей, у которых не было с собой документов, чтобы отвезти их по домам за паспортами. Как оказалось, три человека нарушили порядок нахождения граждан на территории РФ. После судебного заседания их, возможно, выдворят из страны.