Специальный самолет из Краснодарского края прибыл в Крым для активной борьбы с нашествием азиатской саранчи на полях полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК, - передает Керчь.ФМ

С его помощью, в частности, только в Советском районе, где зафиксирована максимальная численность личинок вредителя, удалось обработать ядохимикатами 312 га земель госсобственности.

«Мы привлекли самолет из Краснодарского края, с помощью которого специальными препаратами опрыскиваем зараженные вредителями территории. Можем констатировать эффективность используемой химии. На обработанной площади зафиксирована гибель саранчи. Топлива и инсектицидов достаточно, чтобы локализовать очаг заражения. Единственная трудность — это жара. Препарат действует при температуре ниже 27 градусов, поэтому обрабатывать можно только рано утром или вечером», — цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства Крыма главу ведомства Андрея Рюмшина.

Министр выразил уверенность в том, что в ближайшие дни борьба с опасным вредителем будет завершена.