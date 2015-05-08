Министерство экономического развития Республики Крым по поручению главы РК проверит качество оказания государственных услуг государственными организациями, за исключением многофункциональных центров и муниципалитетов. Об этом РИА Крым сообщил глава ведомства Андрей Мельников, - передает Керчь.ФМ

«Министерство проводит консультационные встречи со всеми органами власти, которые оказывают госуслуги, чтобы они сделали «работу над ошибками» и провели собственную ревизию правил оказания услуг. Проведем и операцию «тайный покупатель», – отметил Мельников.

Также в данной работе Минэкономразвития особенно будет учитывать мнение крымчан о «слабых местах» в оказании конкретных услуг. В этой связи ведомство просит жителей Республики указывать в комментариях в соцсетях свои замечания и предложения. По словам Мельникова, они будут приняты к сведению в дальнейшей работе.

«На сайтах и в местах оказания услуг у государственных учреждений должна быть доступная и понятная информация о правилах их оказания, схема оказания услуг должна быть логичной и простой, без лишних поездок по городу и перемещений по зданию, с понятной информацией о том, где и как можно оплатить услугу. Услуги должны оказываться вежливо», – подчеркнул министр.