Объем реализации билетов на автобусы по междугородным направлениям в Крыму не превышает 10%. Об этом Крыминформу сообщил заместитель директора ГУП «Крымавтотранс» Александр Мещеряков, - передает Керчь.ФМ

«Сайт работает. Не скажешь, что это большие объемы продаж – не больше 10%. Наши люди все-равно привыкли ощущать билет в руках и не так доверяют интернет-продажам. Молодежи, которая активно пользуется интернетом, конечно, удобнее приобретать через сеть», – рассказал Мещеряков.

При этом предприятие вскоре планирует установить в Крыму новые терминалы для оплаты междугородного проезда.

«Это путь, который нам еще предстоит пройти, в том числе это и установка дополнительных терминалов для покупки билетов без участия кассира, а также развитие интернет-продаж», – заключил замдиректора «Крымавтотранса».