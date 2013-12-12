В Керчи, так и не начали работы по восстановлению отмостки, которая отошла после дождей на доме для переселенцев с Керченского моста. Ранее мы писали, что на первом доме стенка отошла от отмостки примерно на 7 сантиметров – это произошло 24 апреля. Люди в него заселились 30 марта 2017 года, - передает Керчь.ФМ.

27 мая, рабочие приостановили работы по восстановлению отмостки.

Журналист Керчь.ФМ, 15 июля посетил дома для переселенцев и увидел, что работы не ведутся. С 19 мая обстановка особо не изменилась. Рабочие не проводили никаких работ.

Напомним ,переселенцы из зоны Керченского моста выселились в новые квартиры, оборудованные автономным отоплением. Жители нижней Цементной Слободки попросили «Росавтодор» внести их дома в санитарную зону моста. Керчане, которые остаются жить рядом с Керченским мостом, хотят переселиться. Глава Крыма Аксенов подарил переселенцам из зоны Керченского моста микроволновки. В Керчи в доме для переселенцев произошел первый потоп. В Керчи на Цементной Слободке еще не начали сносить дома. Дома с Цементной Слободки будет обслуживать управляющая компания из Феодосии