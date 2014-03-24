Заработная плата крымских медиков превышает целевые показатели по отрасли, а главврачи республиканских медучреждений зарабатывают от 60 до 100 тыс рублей. Об этом Крыминформу рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Шаклунов, - передает Керчь.ФМ
«За июнь включительно: врачи – 44,5 тысячи рублей (при целевом показателе 40,1 тысячи), средний медицинский персонал – 25,1 тысячи рублей (при целевом показателе 24,2 тысячи), младший медперсонал – 15,7 тысячи рублей (при целевом 17,8 тысяч). То есть мы на 1 июня в целом по младшему медперсоналу цели не достигли, однако в июле, после принятия постановления Совета министров по изменению окладов, у нас 17,8 тысячи рублей средняя зарплата, – рассказал Шаклунов. – Главные врачи получают, наверное, от 60 до 100 тысяч рублей. Их заместители на 10% меньше. Обычно вот такая ситуация».
При этом замминистра уточнил, что это средние показатели по зарплатам медиков, которые указаны без вычета налогов, то есть «на руки» медики получают не эти суммы.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.