Заработная плата крымских медиков превышает целевые показатели по отрасли, а главврачи республиканских медучреждений зарабатывают от 60 до 100 тыс рублей. Об этом Крыминформу рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Шаклунов, - передает Керчь.ФМ

«За июнь включительно: врачи – 44,5 тысячи рублей (при целевом показателе 40,1 тысячи), средний медицинский персонал – 25,1 тысячи рублей (при целевом показателе 24,2 тысячи), младший медперсонал – 15,7 тысячи рублей (при целевом 17,8 тысяч). То есть мы на 1 июня в целом по младшему медперсоналу цели не достигли, однако в июле, после принятия постановления Совета министров по изменению окладов, у нас 17,8 тысячи рублей средняя зарплата, – рассказал Шаклунов. – Главные врачи получают, наверное, от 60 до 100 тысяч рублей. Их заместители на 10% меньше. Обычно вот такая ситуация».

При этом замминистра уточнил, что это средние показатели по зарплатам медиков, которые указаны без вычета налогов, то есть «на руки» медики получают не эти суммы.