Операторы горячей телефонной линии «Вежливый Крым», организованной министерством курортов и туризма республики для отдыхающих, не зафиксировали ни одного звонка по поводу мошенничества с курортным сбором. Об этом Крыминформу сообщила замминистра Анна Нерозина, - передает Керчь.ФМ

«На сегодняшний день ни одной жалобы на «горячую линию» о том, что кто-то в Крыму собирает курортный сбор, не было», – сказала она.

Как уточнила замминистра, было несколько консультационных звонков с вопросом: правда ли, что в Крыму будут собирать курортный сбор? «Оператор отвечает так:

«До конца 2017 года на территории Республики Крым отсутствуют налоги и сборы, оплачиваемые гостями региона как при пересечении административной границы, так и при размещении в гостинице, санатории, пансионате», – отметила Нерозина.

Напомним, в Крыму мошенники пытаются взять с туристов курортный сбор