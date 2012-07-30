Арки Крымского моста с действующим автомобильным и железнодорожным движением теперь можно увидеть в обновленной 3D-визуализации. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ

«Ее особенность – в максимально точном отображении технических решений, реализуемых при строительстве моста. Трехмерная модель моста создана на основе рабочей документации проекта и остается «живой»: она уточняется и дополняется в процессе развития стройки в Керченском проливе», - пишет ведомство.

Визуализация, опубликованная на канале «Крымский мост» в YouTube, включает общий вид трассы от таманского до керченского берега и детализированные видовые сцены фарватерного участка как в дневное, так и в ночное время. Архитектурная подсветка моста представлена в анимированном трехмерном формате впервые.

Как пишет пресс-служба, мост будет освещен по всей трассе – это необходимое условие для безопасного движения в темное время суток. Белым светом подсвечены и все опоры. При этом в судоходной части освещенность опор существенно возрастает.

Кроме того, проект предусматривает статичную светоцветовую картину: арочные пролеты подсвечены тремя цветами: автодорожная арка – синим, железнодорожная – красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок – белым.

«Судоходный пролет Крымского моста уникален: такую габаритную конструкцию – длиной 227 метров, общим весом около 10 тысяч тонн – устанавливают в морских условиях впервые в отечественном мостостроении. Подмостовой габарит шириной 185 метров и высотой 35 метров обеспечит беспрепятственный пропуск всех судов, курсирующих через Керчь-Еникальский канал. Предусмотрены и все необходимые конструктивные элементы для безопасного судоходства под арками Крымского моста: на пролетах установлена судовая сигнализация. А так как арки – еще и доминанта высотой в 80 метров от поверхности воды, учтены все требования по аэронавигационной сигнализации», - сообщает ведомство.

Рабочий вариант 3D-визуализации создается в разрешении 7K. Трехмерное моделирование конструктивов моста стартовало еще в 2015 году, на этапе разработки проектной документации, и продолжится до завершения разработки рабочей документации проекта в 2019 году. Сейчас это детализированная модель по всем участкам 19-километрового мостового сооружения. Она позволяет проектировщикам и остальным участникам проекта увидеть будущие конструктивы не только в двухмерном пространстве чертежа, но и в реалистичном объеме.

Дополнительно к технической проработке модели дизайнеры, работая над вариантом 3D-модели для широкой аудитории, постарались передать цветовую гамму Керченского пролива. Авторы визуализации несколько раз выезжали на стройку и создали собственную базу текстуры стройки в Керченском проливе. В ней более тысячи различных образцов: палитры песка, растений, камней, Азовского и Черного морей, неба, поверхности опор, балок и других конструктивных элементов моста.

Напомним, на Керченском мосту «выросли» фарватерные опоры для судоходной арки