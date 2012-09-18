В редакцию сайта Керчь.ФМ обратилась постоянная читательница и сообщила, что очередь в Госкомрегистр, чтобы донести "допы" (дополнительные документы) необходимо занимать с пяти часов утра.

«Снова столкнулась с ситуацией, что с нами обращаются как с быдлом. Чтобы записаться на допы нужно приходить ни свет, ни заря, в эту шарашкину контору. В начало седьмого пришла под двери Госкомрегистра, но в списке я уже оказалась 14. Потому что бабулечки, которым не спится приходят в пять и создают ажиотаж», - рассказала женщина.

Кроме этого, тех кто ожидают приема охранник отказывается запускать в здание:

«Записалась и стоишь ждешь пока охранник решит открыть дверь. Прием у специалиста начинается в 10.00, а открывают дверь в 9.30, а ты стой там на ступеньках. Женщина с ребёнком на руках стояла, его просили запустить хотя бы ее, так он свое лицо скривил и стоит».

«Мы дожили до полного маразма, друзья. Стоим как в Советском Союзе, ждем пока нам дверь откроют», - сообщили керчанка.

Женщина рассказала, чтобы донести дополнительно квитанции об оплате, нужно отстоять очередь, а потом получить талон на другое время. А это скорее всего вечером или на следующий день.

«Вот мне нужно донести допы, но мои мучения с очередью не закончились, меня принимает секретарь и назначает снова прием, только вечером. Получается я в эту шарашкину контору должна ходить целый день, несмотря на то, что отстояла очередь. И это для того, чтоб принести квитанцию», - сообщила возмущенная женщина.

Керчане просят руководство Госкомрегистра упростить прием людей с дополнительными документами.

Напомним, очереди в Госкомрегистре доводят керчан до драк