Подготовка к операции по перевозке и монтажу арочных пролетов Крымского моста идет согласно графику. Строители рассчитывают выполнить основные работы на фарватере до наступления осенних штормов.

Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ

На днях на стройку приехал министр транспорта России Максим Соколов.

«Морская операция по перевозке и установке арок Крымского моста пройдет при минимальном ограничении судоходства в Керченском проливе. Единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток. Сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов», - сообщил Максим Соколов

Министр напомнил, что подготовка к уникальной операции началась еще на этапе проектирования Крымского моста. Непосредственно строительно-монтажные работы на фарватерном участке стартовали летом 2016 года. Тогда же мостовики приступили к укрупнительной сборке арочных пролетов на стапельной площадке на керченском берегу. Планируется, что фарватерные опоры будут готовы принять арки во второй половине августа.

Как поясняет пресс-служба, структуры и ведомства, обеспечивающие судоходство в Керченском проливе, завершают проработку оптимальных условий движения по каналу с учетом графика стройки. Предполагается, что технологические операции по перевозке и установке арок будут проходить только в отведенные для этого календарные «окна», таких «окон» у строителей будет несколько. В эти дни суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь. За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере, причем в течение одного временного «окна» ограничения не могут превышать 72 часов.

«Сегодня у нас достаточно площадей акватории по обе стороны пролива, включая якорные стоянки, где суда смогут находиться в ожидании прохода через канал. Тем не менее, мы заранее проинформировали судовладельцев о предполагаемых датах морской операции, чтобы они могли скорректировать свои графики, - пояснил замглавы Росморречфлота Юрий Костин. – И даже если пароход не успеет пройти пролив в свободное время, период ожидания будет небольшим. Как только строители завершат свою работу, лоцманы таманского и крымского управлений «Росморпорта» оперативно проведут суда».

Напомним, керчанам предлагают выбрать, как назвать мост через Керченский пролив. На Керченском мосту уложили первый асфальт. На Керченском мосту «выросли» фарватерные опоры для судоходной арки

Фото: пресс-служба