Более 70% представителей льготных категорий граждан в России вынуждены покупать лекарства за свои деньги. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом совместно с Движением против рака и Всероссийским союзом пациентов, сообщает RT, - передает Керчь.ФМ.

«Согласно исследованию, 72% льготников приходится покупать лекарства за свой счет. 65% респондентов обращаются с жалобами на нехватку льготных лекарств в специальные ведомства, преимущественно в министерство здравоохранения, однако только у 18% опрошенных после обращения в данные учреждения ситуация улучшилась», – приводит данные соцопроса RT.

Кроме того, около 50% респондентов сообщили о трудностях с попаданием на прием к врачу для получения рецепта.

«Большинство опрошенных столкнулись с отказом в выдаче рецепта, причиной которого зачастую было отсутствие необходимых лекарств в аптеке», – говорится также в сообщении.

В опросе приняли участие 789 человек из 71 региона России.

Напомним, Крым вошел в число лидеров по количеству включенных в льготный перечень лекарств