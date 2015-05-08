Женщине, которая с детьми отдыхала в Большой Ялте, отказали в медицинской помощи: врачи отказывались осматривать температурящего ребенка с ветрянкой. Об этом мама девочки написала на своей страницы в ФБ, - передает Керчь.ФМ.
«Обычно я не пишу подобных постов. Но сегодня мои эмоции и возмущение настолько велики, что я подумала, вдруг, это как-то повлияет на ситуацию... У моей младшей дочки - сильная ветрянка, на 5 сутки температура поднялась до 40, я обратилась в скорую помощь г. Алупка (Крым). Где мне, друзья, объяснили, что в связи с экономической оптимизацией (!)педиатров в городе сократили. Всех. Поэтому врач прийти не может и мне предложили проехать на скорой в инфекционную больницу г.Ялта.
Поскольку температура не снижалась, дочка начала терять сознание, хотя я и все время была на связи с наблюдающим нас в Москве педиатром (в очередной раз, забегая вперед, скажу, что я убедилась, она - лучшая и мне повезло), я согласилась, т.к. у ветрянки есть серьезное осложнение - энцефалит, и необходимо было его исключить. Подчеркну, что я сообщила в скорой, что мне нужна именно консультация, а вопрос о госпитализации пока открыт. Скорая приехала и отвезла нас в Ялту.
Когда я с ребенком вошла в инфекционное (!)отделение, мне сообщили, что я должна срочно покинуть больницу, т.к. больница не проскоблена под ветрянку и другие инфекции (!)подобного типа. Меня с ребенком усадили обратно в душную скорую и сказали ждать. Врачи ругались между собой. Врачи больницы отправляли бригаду с нами в Симферополь (это 100 км), а врачи скорой отвечали, что они не могут терять столько времени. Я психанула, вышла из машины, сказала, что прошу хотя бы на улице осмотреть ребенка. На меня никто не обратил внимания и через 5 минут...скорая сказала: мамочка, у нас - тяжелый больной, а ваш пока (!)не умирает, поэтому нам нужно разбираться самим. И уехали. А врачи больницы закрыли перед нами дверь.
И я знаете, растерялась... Стою я в центре Ялты с ребенком с высокой температурой на руках и не понимаю, что вообще происходит. В результате: "на особых условиях" ребенка все же осмотрел врач, меня попросили (!)написать отказ от лечения и госпитализации и сказали: звоните в такси...Конечно, нас с дочкой забрал близкий человек, сорвавшись с работы, потому что какое такси повезет ребенка с оспой в машине?! Конечно, я живу в Крыму давно и у меня была такая возможность: попросить, позвонить. А, если бы я действительно была просто приезжей? не зная телефон такси?не имея близких тут? Сказали нам в итоге следующее: пока данных об энцефалите нет, но, если начнутся судороги или она потеряет сознание, то нам как-то самим лучше разобраться...вот так, друзья. Оптимизация...Спасибо за помощь близким, во времена оптимизации стоит особенно ценить людей!», - написала женщина.
Сегодня последовала реакция минздрава Крыма по поводу случившегося. Как прокомментировал ситуацию Крыминформу замминистра здравоохранения Крыма Антон Шаклунов, министерство здравоохранения Республики Крым разберется, по какой причине «туристка из Москвы» не получила своевременную медицинскую помощь, оказавшись с больным ребенком в ялтинской больнице.
Шаклунов пояснил, что что пациенты с такими заболеваниями, как ветрянка, действительно по министерскому приказу должны направляться в Симферополь. Но пообещал разобраться, чья вина в данном случае.
Также замминистра уточнил, что в Ялте есть педиатры, хотя их, «как везде, мало». Они оказывают помощь своему приписному контингенту на участках.
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