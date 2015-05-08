Женщине, которая с детьми отдыхала в Большой Ялте, отказали в медицинской помощи: врачи отказывались осматривать температурящего ребенка с ветрянкой. Об этом мама девочки написала на своей страницы в ФБ, - передает Керчь.ФМ.

«Обычно я не пишу подобных постов. Но сегодня мои эмоции и возмущение настолько велики, что я подумала, вдруг, это как-то повлияет на ситуацию... У моей младшей дочки - сильная ветрянка, на 5 сутки температура поднялась до 40, я обратилась в скорую помощь г. Алупка (Крым). Где мне, друзья, объяснили, что в связи с экономической оптимизацией (!)педиатров в городе сократили. Всех. Поэтому врач прийти не может и мне предложили проехать на скорой в инфекционную больницу г.Ялта.

Поскольку температура не снижалась, дочка начала терять сознание, хотя я и все время была на связи с наблюдающим нас в Москве педиатром (в очередной раз, забегая вперед, скажу, что я убедилась, она - лучшая и мне повезло), я согласилась, т.к. у ветрянки есть серьезное осложнение - энцефалит, и необходимо было его исключить. Подчеркну, что я сообщила в скорой, что мне нужна именно консультация, а вопрос о госпитализации пока открыт. Скорая приехала и отвезла нас в Ялту.

Когда я с ребенком вошла в инфекционное (!)отделение, мне сообщили, что я должна срочно покинуть больницу, т.к. больница не проскоблена под ветрянку и другие инфекции (!)подобного типа. Меня с ребенком усадили обратно в душную скорую и сказали ждать. Врачи ругались между собой. Врачи больницы отправляли бригаду с нами в Симферополь (это 100 км), а врачи скорой отвечали, что они не могут терять столько времени. Я психанула, вышла из машины, сказала, что прошу хотя бы на улице осмотреть ребенка. На меня никто не обратил внимания и через 5 минут...скорая сказала: мамочка, у нас - тяжелый больной, а ваш пока (!)не умирает, поэтому нам нужно разбираться самим. И уехали. А врачи больницы закрыли перед нами дверь.

И я знаете, растерялась... Стою я в центре Ялты с ребенком с высокой температурой на руках и не понимаю, что вообще происходит. В результате: "на особых условиях" ребенка все же осмотрел врач, меня попросили (!)написать отказ от лечения и госпитализации и сказали: звоните в такси...Конечно, нас с дочкой забрал близкий человек, сорвавшись с работы, потому что какое такси повезет ребенка с оспой в машине?! Конечно, я живу в Крыму давно и у меня была такая возможность: попросить, позвонить. А, если бы я действительно была просто приезжей? не зная телефон такси?не имея близких тут? Сказали нам в итоге следующее: пока данных об энцефалите нет, но, если начнутся судороги или она потеряет сознание, то нам как-то самим лучше разобраться...вот так, друзья. Оптимизация...Спасибо за помощь близким, во времена оптимизации стоит особенно ценить людей!», - написала женщина.