Поврежденный птицами самолет «Уральских авиалиний» привел к задержкам рейсов из аэропорта Симферополь. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний», - передает Керчь.ФМ

«На предполетном досмотре перед выполнением рейса утром 16 июля U6-2932 Симферополь – Екатеринбург на воздушном судне было обнаружено повреждение носового обтекателя после столкновения самолета со стаей птиц. Данная задержка привела к дальнейшим задержкам рейсов по всей цепочке маршрутов», – сообщили в компании.

Как указано на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, данный рейс был задержан на 10 часов и прибыл поздно ночью 16 июля. Однако задержки продолжаются и сегодня. Один рейс в Симферополь из Екатеринбурга был отправлен с задержкой, один рейс в Екатеринбург также вылетит позже запланированного. После 12.00, по данным онлайн-табло аэропорта Симферополь, задержек по этому направлению не предвидится.

Ранее, утром в воскресенье, работники аэропорта Симферополь обнаружили повреждение самолета «Уральских авиалиний».

«После завершения руления, когда самолет был установлен на стоянке, был произведен послеполетный осмотр воздушного судна. В результате были обнаружены следы столкновения с птицами на фюзеляже самолета. После этого сотрудники аэродромной службы аэропорта совместно с экипажем воздушного судна совершили объезд маршрута его руления. В результате объезда не было обнаружено следов птиц на маршруте руления, и экипаж воздушного судна подтвердил, что столкновение произошло не в аэропорту Симферополь», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: интернет

Сотрудники аэропорта уведомили другие воздушные гавани, в которых побывал самолет, чтобы они провели проверку по факту столкновения судна со стаей птиц.