Компания «ВАД» получила первые 1,63 млрд рублей аванса на подготовительные работы по строительству трассы «Таврида». Об этом Крыминформу сообщил начальник Службы автомобильных дорог Крыма Алексей Сафронов, - передает Керчь.ФМ

«Мы заплатили (компании «ВАД») аванс 1,628 млрд рублей на подготовительные работы», – сообщил Сафронов заместителю министра экономического развития России Сергею Назарову во время посещения одного из участков трассы «Таврида».

По словам Сафронова, подготовительные работы сейчас развёрнуты на четырёх участках строительства трассы от Керчи до Белогорска. В частности, на обходе Феодосии работы уже выполнены на 12%. На участке строительства работает 140 единиц техники.

Напомним, для трассы «Таврида» построят около 100 очистных сооружений