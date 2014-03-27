Эксперимент по введению курортного сбора, по предварительным подсчетам, принесет Крыму около 16 миллиардов рублей. Об этом сообщил РИА Крым глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, - передает Керчь.ФМ
Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении правительственный законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», внесенный правительством РФ. Законопроект будет рассмотрен в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 19 июля.
Черняк подчеркнул, что госсовет Крыма выступил с инициативой ускорить принятие закона о курортном сборе, чтобы предупредить отрицательные моменты и посвятить больше времени разъяснительной работе.
Согласно законопроекту, эксперимент по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) будет реализован в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.
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