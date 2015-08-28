Из резервного фонда Республики Крым выделены средства для борьбы с нашествием азиатской саранчи. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, передает пресс-служба Мининформа РК, - сообщает Керчь.ФМ

«Главным вопросом на сегодняшний день остается борьба с особо опасным вредителем – азиатской перелетной саранчой. Только в Джанкойском районе площадь заселения составила более 400 гектаров. Благодаря главе Республики Сергею Валерьевичу Аксенову из резервного фонда выделены средства для борьбы с вредителем и в течение двух дней работа по борьбе с саранчой будет завершена», – подчеркнул Гоцанюк.

Напомним, для активной борьбы с вредителем в Крым из Краснодарского края прибыл специальный самолет.