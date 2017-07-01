В ближайшие три дня работа керченской паромной переправы будет затруднена из-за увеличения скорости ветра. Соответствующую предупреждающую информацию распространила пресс-служба ООО «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ.

«Уважаемые пассажиры!

C 17 июля до 20 июля прогнозируется ухудшение метеоусловий - увеличение скорости ветра до 17 м/с.

Движение паромов на Керченской паромной переправы затруднено! Время ожидания может быть увеличено!», - говорится в сообщении.



Актуальная информация о ситуации на переправе размещается на сайте ООО «Морская дирекция» по адресу www.mtdir.ru, а также доступна в контактном центре оператора переправы по тел. 8 (989) 299 42 60.