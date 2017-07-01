Федеральная антимонопольная служба дала операторам две недели на то, чтобы убрать необоснованную разницу цен на роуминг у абонентов «дорогих» и «дешевых» тарифов. Об этом сообщается на сайте ведомства, - передает Керчь.ФМ

Операторы должны за десять дней уведомить абонентов об изменениях. ФАС вынесла предупреждения компаниям «Вымпелком», «МТС», «Мегафон» и «Т2 Мобайл».

В действиях операторов ФАС нашла признаки нарушения закона о защите конкуренции. Компании устанавливали и поддерживали разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. При этом чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для него разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и поездках.

После анализа ценовых предложений и условий технической организации оказания услуг связи ФАС установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы. Четверка мобильных операторов должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен.

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