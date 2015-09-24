В Крыму вечером, 17 июля, и в течение суток 18-19 июля ожидается сильный северо-восточный ветер 17-22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ
Напомним, ожидание парома на Керченской переправе временно увеличено
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В Крыму вечером, 17 июля, и в течение суток 18-19 июля ожидается сильный северо-восточный ветер 17-22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ
Напомним, ожидание парома на Керченской переправе временно увеличено
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