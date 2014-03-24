На этих выходных в керченских СМИ появилась информация о том, что бывший председатель горсовета Лариса Щербула нашла новую работу. Журналисты пишут, что Щербула работает в ООО «Морская дирекция» и занимает одну из руководящих должностей.

Журналисту Керчь.ФМ в пресс-службе ООО «Морская дирекция» сообщили, что это не достоверная информация и на данный момент Лариса Щербула не является сотрудником предприятия.

Отметим, что на допросе в керченском суде по делу экс-главы администрации города Сергея Писарева, Щербула сообщила, что на 10 июля 2017 года она является безработной.

Напомним, Щербулу подозревают в совершении правонарушения. В конце июня она написала заявление о сложении полномочий по семейным обстоятельствам. А на сессии Щербулу лишили полномочий председателя горсовета, сразу выбрали нового.