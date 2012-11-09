Крымский полуостров относится к сейсмически опасным территориям. На сегодняшний день за сейсмической ситуацией на полуострове и прилегающих районах непрерывно следят семь стационарных станций, по данным мониторинга которых аномалий сейсмической активности не выявлено.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Вместе с этим, крымские спасатели напоминают жителям и гостям полуострова основные правила поведения при землетрясении:

Главное и неизменное правило - не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

-Если вы находитесь в здании на первом-втором этажах - покиньте здание и отойдите от него на открытое место. Помните, у вас есть на это 15-20 секунд. Выбегайте из дома быстро, но осторожно. Остерегайтесь обломков, электрических проводов и других источников опасности. Не бросайтесь к лестнице или к лифту, если вы находитесь в здании выше второго этажа и понимаете, что не успеваете выбежать на улицу. Займите наиболее безопасные места в помещении. Это проемы несущих капитальных стен (необходимо заранее уточнить, какие стены в вашей квартире являются капитальными, и помнить об этом). Можно лечь в ванну (при падении плита задержится на стенках ванны) или укрыться под крепкими столами, кроватями, способными выдержать вес тяжелых предметов. Главная опасность во время разрушительного землетрясения исходит от падения внутренних стен, потолков, люстр. Однозначно отойдите подальше от окон и тяжелых предметов. Не выходите на балкон.

- На улице постарайтесь найти место на открытой площадке. Необходимо держаться подальше от высоких сооружений, путепроводов, мостов и линий электропередач. Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, сообщите о них в любую оперативную службу, по возможности, окажите помощь.

- Если вы едете в автомобиле, остановитесь, откройте двери и оставайтесь в машине до прекращения колебаний.

- В общественном месте опасность представляет большое скопление людей. Постарайтесь выбраться из толпы, не падать и не поддаваться паническим настроениям, свойственным толпе.

- В учебных заведениях только уверенность взрослого позволяет детям следовать его указаниям, не поддаваясь панике. Безусловно, в случае землетрясения учителям и воспитателям придется не сладко, но тренировки, которые должны проводиться с детьми регулярно, позволят действовать более правильно и спокойно. Дети должны знать, где найти убежище - если учительница прячется под кафедрой, маленькие должны использовать для этих целей свои парты. Каждый шаг взрослого должен повторяться всеми детьми, именно поэтому учитель не имеет права ошибаться! Преподаватель должен позаботиться о том, чтобы передать детей родителям или в специально предназначенные временные центры.

- Если в результате сейсмособытия, вы живы-здоровы, помощь не требуется ни вам, ни окружающим, постарайтесь не пользоваться телефоном, чтобы не перегружать линию. Не звоните из любопытства в оперативные службы. Перегруженные телефонные линии, как стационарные, так и сотовой связи, парализуют работу ответственных служб. Звонок о помощи может не дойти и от тех людей, кому она реально требуется.

- По возвращении домой посмотреть, не получило ли здание серьезных повреждений. Убедитесь, нет ли утечки газа и только после этого можно пользоваться спичками и электровыключателем.

Напомним, в Крыму заговорили о возможном землетрясении