Первый этап строительства трассы «Таврида» готов на 32%, второй – на 12%. Об этом сообщил РИА Крым руководитель Службы автомобильных дорог РК Алексей Сафронов во время визита на стройку второго этапа заместителя министра экономического развития России Сергеем Назаровым, - передает Керчь.ФМ

«Выполнение (работ — ред.), по сведениям подрядчика, составляет процентов 12 по второму этапу, работают 140 единиц техники. На автоподходах (к мосту через Керченский пролив, первом этапе — ред.) выполнение (работ — ред.) гораздо выше — 32%. На третьем этапе — порядка 7%», — рассказал глава службы.

Сафронов также проинформировал, что на некоторых этапах строительства трассы (общая протяженность составляет 9 км) существуют проблемы с землей.

«Там у нас либо есть проблемы с землей (выделением земли — ред.), либо просто еще не закончили с разминированием, процессы идут», — отметил он.

Руководитель службы добавил, что в ближайшее время подрядчик — АО «ВАД» — приступит к работам на четвертом этапе.

В свою очередь технический руководитель проекта второго этапа строительства «Тавриды» Даниил Тяпкин напомнил, что к декабрю 2018 года по правой проезжей части трассы будут пущены две полосы движения, а в 2020-м – все четыре.

Напомним, для трассы «Таврида» построят около 100 очистных сооружений. «ВАД» получила более 1,6 млрд рублей аванса на строительство «Тавриды».