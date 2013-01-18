В Керчи прошло заседание совета, в ходе которого сообщили, что строители моста дарят Керчи символ, который уже установили на Таманском берегу - пятиметровую скамейку для наблюдения за строительства Керченского моста.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Члены совета определили три наиболее удобных места для установки подарка: площадка около фонтана на набережной, площадка на вершине Митридата, смотровая площадка на мысе Ай-Бурун.

«В первую очередь символика моста будет установлена на горе Митридат. Надеемся, что скамейка-символ будет предоставлена городу не в единственном числе, и все выбранные участки будут украшены конструкцией», - пишет ведомство

Кроме того, администрация решила обустроить на городской набережной уголок Керченского моста со спортивной площадкой и малыми архитектурными формами.