В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели и сообщили, что во дворе многоэтажного дома по адресу Ворошилова,23, у самого въезда к подъездам припарковался автомобиль. В результате, жители не могли нормально выехать со двора.

«Знаете, ладно, я подожду. А если "скорая" или МЧС приедут. И что они должны ждать, пока он дома свои дела сделает. На стоянке с домом полно мест было свободных, а нашим людям нужно проезд перегородить и уйти. Люди имейте совесть и не заставляйте других ждать. Не умеешь нормально парковаться, не садись за руль», - отметил керчанин.