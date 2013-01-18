Люди стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым, сообщает РИА Крым с ссылкой на крымское Погрануправление ФСБ, - передает Керчь.ФМ
По сведениям опрашиваемых, в субботу из-за препятствий украинских пограничников время ожидания в очереди перед пунктом пропуска «Чонгар» в среднем составляло порядка 13 часов», — говорится в сообщении.
В пограничном ведомстве отметили, что в минувшие выходные на границе наблюдался большой пассажиропоток и длинные автомобильные пробки. Границу пересекло порядка 24,5 тысячи человек.
Однако некоторые крымчане, которые возвращались в Крым, рассказали со ссылкой на работников украинской погранслужбы, что задержки связаны с тем, что крымская таможня обрабатывает определенное количество машин в час, поэтому, чтобы не создавать очереди в зоне между КПП, на украинской стороне вынуждены пропускать соответствующее количество автомобилей.
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