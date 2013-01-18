Люди стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым, сообщает РИА Крым с ссылкой на крымское Погрануправление ФСБ, - передает Керчь.ФМ

«К сожалению, как замечают граждане, прибывающие на въезд в Россию, поездка к морю отнимает у них «немало терпения и нервов», а у некоторых и здоровья. В километровых очередях перед украинским КПВВ (контрольным пунктом въезда – выезда) по неизвестным причинам отдыхающим приходится часами томиться под палящим солнцем. По сведениям опрашиваемых, в субботу из-за препятствий украинских пограничников время ожидания в очереди перед пунктом пропуска «Чонгар» в среднем составляло порядка 13 часов», — говорится в сообщении.

В пограничном ведомстве отметили, что в минувшие выходные на границе наблюдался большой пассажиропоток и длинные автомобильные пробки. Границу пересекло порядка 24,5 тысячи человек.

«Стоит отметить, что российские пункты пропуска осуществляли свою деятельность в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, большого скопления машин перед шлагбаумами КПП не наблюдалось», — отметили в ведомстве.

Однако некоторые крымчане, которые возвращались в Крым, рассказали со ссылкой на работников украинской погранслужбы, что задержки связаны с тем, что крымская таможня обрабатывает определенное количество машин в час, поэтому, чтобы не создавать очереди в зоне между КПП, на украинской стороне вынуждены пропускать соответствующее количество автомобилей.