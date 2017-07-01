На Керченской паромной переправе 17 июля паромы перевезли более 10 000 автомобилей и более 40 000 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ

Движение паромов было затруднено и осуществлялось в условиях действующего штормового предупреждения. Из-за усиления ветра на линии «порт Кавказ - порт Крым» смогли осуществлять работу пять паромов, выполнявшие до 13 кругорейсов каждый.

Накопление легковых машин со стороны Краснодарского края насчитывало более 1000 единиц, время ожидания погрузки на паромы было увеличено.

«Для пассажиров, следующих в Республику Крым ожидание составляло от 1 часа до 4 часов, в отдельные промежутки времени достигало 6 часов, однако своевременно принятые меры позволят снизить эти показатель», - пишет ведомство.

Со стороны порта Крым ожидание составляет от 20 минут.