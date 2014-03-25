Рабочее движение на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи планируют запустить в мае 2018 года, а полностью завершить их строительство – в декабре. Об этом Крыминформу сообщил начальник Службы автодорог Крыма Алексей Сафронов, - передает Керчь.ФМ

«Работы (по строительству автоподходов) ведём по графику. Открытие рабочего движения запланировано на май 2018 года и завершение работ полностью – в декабре», – сказал Сафронов.

Он отметил, что финансирование строительства автоподходов также ведётся в соответствии с графиком.

«ВАД» (подрядчик) на автоподходы уже получил 700 млн рублей, сейчас в стадии выполнения работы ещё на 600 млн рублей. Планируется в этом году выполнить работ минимум на 3,5 млрд рублей», – сообщил Сафронов.

Он уточнил, что полная стоимость строительства автоподходов составит 6,9 млрд руб.

«Первый контракт, который был заключён на подготовительные работы ещё до Главгосэкспертизы, составил 5,8 млрд руб, поэтому мы по нему сейчас работаем. Ждём распоряжения Правительства РФ, по которому компания «ВАД» будет определена единственным поставщиком и тогда будет заключен контракт на полную стоимость объекта – 6,9 млрд руб», – сказал Сафронов.

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