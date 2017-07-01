В Керчи с 13 по 14 июля сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Пешеход, пешеходный переход». Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

Полицейские напомнили пешеходам о правилах пересечения проезжей части.

«По сравнению с водителями, они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием, зачастую, становятся трагедией. Как правило, пешеход получает тяжелые травмы, часто не совместимые с жизнью. Самое распространенное нарушение среди пешеходов – переход проезжей части в неустановленном месте или вне пешеходного перехода», - пишет ведомство.

Также разъяснительные работы провели и с водителями транспортных средств. Инспекторы напомнили водителям об обязанности предоставления преимущества в движении пешеходам переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода по нерегулируемому пешеходному переходу (п.14 ПДД).

За время проведения оперативно-профилактической операции инспекторы ДПС выявили 37 нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, из которых 21 - непредоставление преимущества в движении пешеходам и 16 – нарушение правил пересечения проезжей части пешеходами.

В отношении правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Водителям, непредоставившим преимущество в движении пешеходам, может грозить ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей (ст. 12.18 КоАП РФ).

Нарушение Правил дорожного движения пешеходами влечет ответственность от предупреждения до административного штрафа в размере 500 рублей (ч.1 ст.12.29 КоАП РФ).

Пресс-служба сообщает, что за шесть месяцев этого года на территории Керчи зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, среди которых три происшествия - с участием детей. В результате ДТП два человека погибло.

Фото: пресс-служба