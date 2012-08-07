Требование Федеральной антимонопольной службы об отмене роуминга в России не распространяется на территорию крымского полуострова. Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на пресс-службу регулятора информационное агентство «Rambler News Service» (RNS), - передает Керчь.ФМ.

«В данном предупреждении (операторам «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 — ред.) речь идет о так называемом «внутрисетевом роуминге». Операторы, которым выдано предупреждение, там (на территории Крыма — ред.) не работают», — пояснили в ФАС.

Ранее ФАС вынесла предупреждение «большой четверке» операторов связи по признакам нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции, «которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России». Антимонопольный регулятор потребовал от операторов изменить тарифы на услуги связи в поездках и исключить необоснованную разницу цен. «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 должны сделать это в течение 14 дней с момента получения предупреждения и уведомить абонентов об изменениях за 10 дней до введения новых условий.