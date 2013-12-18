В Крыму парень получил 1 год и 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении по статье об экстремизме. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-центр УФСБ России по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ

По данным ФСБ, с марта по октябрь 2016 года крымчанин неоднократно распространял в социальных сетях материалы экстремистской направленности. О каких именно публикациях идёт речь, не поясняется.

«Крыминформ обнаружил на его странице в Facebook высказывание об «ущемлении» крымско-татарского народа и цитаты организатора ряда «блокад» Крыма Ленура Ислямова», - пишет ведомство.

В итоге следователи возбудили и расследовали шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ («Публичные призывы к возбуждению ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, в прошлом году двоих крымчан лишили свободы за посты в интернете, а затем начали судить еще одного

Фото: интернет