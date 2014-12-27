В Крыму, в ближайшие несколько дней ожидается северо-восточный ветер местами 17-22 м/с. На большей части Черноморского побережья Крыма будет преобладать отжимной ветер.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

В связи с чем Главное управление МЧС России по Республике Крым обращается к жителям и гостям полуострова, проводящим свой отдых на побережье Черного моря, строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Вот некоторые из них:

- очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега;

- при выходе в море на плавательном средстве проверяйте его техническую исправность, наличие спасательных жилетов и берите с собой заряженный мобильный телефон;

- не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения; - в прохладной воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги;

Напомним, керчанам напоминают, что в городе всего пять безопасных пляжей

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