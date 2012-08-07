На сегодняшний день в Крыму сложился высококонкурентный рынок управляющих компаний, поэтому крымские собственники жилья могут без особых сложностей сменить управляющую организацию. Об этом РИА Крым заявила начальник Инспекции по жилищному надзору Республики Крым – главного государственного жилищного инспектора РК Ирина Кондратюк, - передает Керчь.ФМ

«Достаточно большая часть собственников жилья считают, что они попали в безвыходную ситуацию, потому что на той или иной территории, особенно в районах, где нет управляющих организаций или их мало, а имеющаяся управляющая организация не подлежит смене. Это ошибочное мнение. В Крыму 208 управляющих организаций, и выбирать управляющую компанию можно совершенно свободно», – заверила руководитель ведомства.

Она подчеркнула, что право смены управляющей компании закреплено Жилищным кодексом РФ. Согласно кодексу, собственники в любое время могут поменять как форму управления, так и управляющую организацию.

«Кроме того, учитывая, какая жесткая конкуренция сейчас развита на полуострове, мы с полной уверенностью можем утверждать, что руководители управляющих организаций с удовольствием приедут по приглашению председателей советов домов и расскажут, чем они могут понравиться коллективу собственников», – отметила Кондратюк.

По словам начальника Инспекции жилнадзора РК, процесс смены управляющей организации необходимо проводить путем проведения переговоров с руководителями управляющих компаний.

«Могу порекомендовать собственникам жилья активнее проводить переговоры. Директора идут на это охотно, потому что очень много руководителей заходят к нам и просят дома без управления», – заключила она.

Напомним, в Керчи прокуратура заставила управляющую компанию снизить свои тарифы