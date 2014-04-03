За неделю поток контрафактных товаров с Украины в Крым удвоился, сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю, - передает Керчь.ФМ

Как уточнили в ведомстве, за минувшую неделю специалисты Россельхознадзора предотвратили ввоз на полуостров 726 кг продукции растительного происхождения с территории Украины.

«В ручной клади и багаже личного автотранспорта пассажиров, прибывших с территории сопредельного государства, было обнаружено: 353 кг овощей, 325 кг фруктов, 16 кг картофеля, 18 кг орехов и сухофруктов, 5 кг фасоли, 13 единиц посадочного материала, 2 горшечных растения, а также 9 кг прочей продукции растительного происхождения», – говорится в сообщении.

Потенциально опасная продукция была возвращена на территорию Украины.

Напомним, в Крым пытались незаконно ввезти 33 собаки и сто аквариумных рыбок