Крепость «Керчь» (форт Тотлебен), являющуюся структурным подразделением Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, необходимо «приводить в чувство». Об этом РИА Крым заявил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, - передает Керчь.ФМ

Замминистра напомнил, что в настоящее время в программу в порядке приоритетности включены 20 историко-культурных объектов.

«По ним готова проектная документация, произведены изыскания, часть объектов закончены, часть требует еще доработки. Знаковые объекты, такие, как Ласточкино гнездо (замок-музей — ред.), Ханский дворец и другие, которые в приоритетах были обозначены. Добавили в приоритеты после приезда президента (в Керчь — ред) еще Митридатскую лестницу и тоже деньги заложили» , — рассказал он.

Назаров подчеркнул, что крепость «Керчь» в этом списке отсутствует.

«Керченская крепость не была в приоритетах. Необходимо этот объект приводить в чувство, потому что он, мягко говоря, в запущенном состоянии», — отметил он и добавил, что договорился с руководителями Восточно-крымского историко-культурного музея заповедника о том, чтобы они обсудили с Министерством культуры РФ этапность выполнения соответствующих работ.

«Потом, я думаю, мы примем решение о дальнейших шагах по приведению в порядок этого объекта», — заключил Назаров.

Напомним, правительство РФ обещает деньги на противоаварийные работы мемориального комплекса «Аджимушкай».