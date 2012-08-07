Депутат Госдумы Наталья Поклонская намерена взять на личный контроль использование средств от курортного сбора в Крыму. Об этом она заявила Крыминформу, - передает Керчь.ФМ.

«Депутаты от этих субъектов (которые вошли в эксперимент), в свою очередь, могли бы создать группу по анализу и изучению работы такого закона. В частности, мной будет сделано соответствующее обращение на имя главы (Республики Крым) об информировании», – сказала она.

По словам депутата, инициатива о создании специальной рабочей группы по реализации закона о курортном сборе будет оформлена документально уже до конца недели.

Поклонская подчеркнула, что спрос с муниципальных чиновников с введением курортного сбора теперь «намного выше». Она считает, что здесь определённую роль должны сыграть контролирующие и надзорные органы.

«Люди, которые будут платить деньги, должны получать соответствующие услуги и сервис. А прокурорам будет за что спросить», – отметила она.

Сегодня Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», внесённый Правительством РФ.

Напомним, власти Крыма предлагают взимать курортный сбор в отелях и гостиницах. Его хотят взимать раз в год и только в пик сезона. В законопроекте о курортном сборе собираются учесть предложения крымчан. В Госдуму внесли законопроект о курортном сборе в Крыму. В Ростуризме раскритиковали идею введения курортного сбора. Также, в Госдуме предлагают прописать, на что пойдут средства от курортного сбора. Депутат ГД предлагает ввести курортный сбор только в отношении иностранцев. В Крыму депутаты предложили ввести курортный сбор в 50 рублей.

Над крымчанами будут проводить эксперимент.