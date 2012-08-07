В Керчи 18 июля в рамках Республиканской акции «Стоп коррупция!» в Администрации города состоялся методический семинар по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений и преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма, - передает Керчь.ФМ

Заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Керчи Дмитрий Чурсин и помощник прокурора Керчи Артем Ефимов ознакомили сотрудников городской администрации и городского совета с видами коррупционных проявлений, их причинами, последствиями и влиянии на авторитет государственных структур.

Подполковник полиции Дмитрий Чурсин отметил, что получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом преимущества и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).

Взяткой могут быть: предметы, деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, транспортные средства, продукты питания, электроника, недвижимость, ремонтные, строительные работы, санаторные и туристические путевки, оплата развлечений, медицинских услуг и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.

Уголовная ответственность определяется в зависимости от суммы взятки и предусматривает наказание от крупного штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью - до лишения свободы.

Значительным размером взятки признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 25 тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие 150 тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей.

Помощник прокурора Керчи Артем Ефимов акцентировал внимание муниципальных служащих на соблюдение ограничений и запретов, требований к предотвращению или урегулированию конфликта интересов, организации представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также правовые последствия представления заведомо ложных или неполных сведений.

Напомним, бывшего главу Администрации Керчи Писарева приговорили к 8 годам лишения свободы