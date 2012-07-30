Министерство курортов и туризма Крыма совместно с муниципалитетами определили 13 инвестиционных площадок для создания кемпингов/кемпстоянок на полуострове. В этом списке есть и Керчь, - передает Керчь.ФМ.

По проекту, автокемпинг может появиться в Керчи в районе Аршинцевской косы на территории 1,5 га.

По сообщению пресс-службы, данную программу только в октябре представят на заседании Совета министро

«По поручению Главы Республики Крым министерство начало работу над программой обустройства пляжных территорий: создана структура документа, разрабатываются мероприятия. Достойное место в программе займет вопрос развития автокемпингов и кластерный подход к освоению и обустройству территорий», - подчеркнул Сергей Стрельбицкий.

Справка: Кемпинг (от англ. camping «проживание в лагере») — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами.

Фото: пресс-служба