Туристы из Украины пытались провезти через границу более 30 собак, 2 кота, 2 попугая и 100 аквариумных рыбок. Животных без документов размещали в сумках, багажниках и под сиденьями автомобилей, сообщает пресс-служба Россельхохнадзора РК, - передает Керчь.ФМ.

За минувшую неделю государственные инспекторы отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте Управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополь пресекли 132 попыток ввоза в Крым из Украины продукции животного происхождения.

Запрещённые к ввозу товары общим весом 275,9 кг выявили в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с территории сопредельного государства.

«В частности, в сумках и чемоданах граждан обнаружили: 56,7 кг сала, 92,4 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 48,5 кг мяса птицы, 34,1 кг свинины, 6,4 кг говядины, 18 кг продукции пчеловодства и мёда, 12,8 кг рыбной продукции и морепродуктов, 3,9 кг крольчатины, 3,1 кг мяса нутрии, 368 яиц. Кроме того, в Крым пытались ввезти 33 собак, 2 котов, 100 аквариумных рыбок и 2 попугаев без ветеринарных сопроводительных документов».

Потенциально опасные товары и животных вернули на территорию Украины.

Напомним, в Крым за неделю не пустили 666 кг овощей и фруктов из Украины