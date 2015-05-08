Туристы из Украины пытались провезти через границу более 30 собак, 2 кота, 2 попугая и 100 аквариумных рыбок. Животных без документов размещали в сумках, багажниках и под сиденьями автомобилей, сообщает пресс-служба Россельхохнадзора РК, - передает Керчь.ФМ.
За минувшую неделю государственные инспекторы отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте Управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополь пресекли 132 попыток ввоза в Крым из Украины продукции животного происхождения.
Запрещённые к ввозу товары общим весом 275,9 кг выявили в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с территории сопредельного государства.
Потенциально опасные товары и животных вернули на территорию Украины.
Напомним, в Крым за неделю не пустили 666 кг овощей и фруктов из Украины
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