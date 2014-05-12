Работы по строительству федеральной трассы «Таврида» идут с небольшим отставанием. Об этом Крыминформу заявил вице-премьер правительства Крыма Виталий Нахлупин, - передает Керчь.ФМ.

«Есть шесть этапов трассы «Таврида», за которые отвечает республика. 237 км – это протяженность нашего отрезка. И, соответственно, можно оценить тот объем строительства, который нам необходим. Здесь мы немножечко идем с отставанием в связи со сложностью объектов, изначальной неопределенностью по ценовым параметрам. Сегодня проект находится в Главгосэкспертизе, и мы активно работаем с подрядчиками (фирма «ВАД»)», – отметил он.

Нахлупин также сообщил, что сегодня стало известно о сроках выдачи заключения по экспертизе.

«Сегодня утренняя «оперативка» (оперативное совещание) показала, что срок выхода и экспертизы – до 8 августа. С учетом того, что проектирование с учетом замечаний, возникших в ходе экспертизы, займет еще дней 10, гарантированно до 20 августа мы получим полный пакет документации», – сказал вице-премьер.

Напомним, «ВАД» получила более 1,6 млрд рублей аванса на строительство «Тавриды»