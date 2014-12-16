За 6 месяцев 2017 года пограничники изъяли 62 километра браконьерских сетей и проконтролировали около 23 тысяч тонн водных биологических ресурсов (ВБР). Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ

В частности, сотрудники подразделений Погрануправления, осуществляющие функции охраны морских биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере, в первом полугодии 2017 года проконтролировали свыше 22,7 тонн добытых биоресурсов. По результатам проведенных контрольно-проверочных мероприятий инспекторы управления обнаружили и изъяли около 2,5 тыс незаконных орудий лова, извлекли из воды более 550 сетей общей длиной 62 тыс метров.

Также они выпустили в естественную среду обитания свыше 25 тысяч особей представителей морской фауны, благодаря чему удалось предотвратить ущерб на сумму около 2 млн руб.

«Ущерб, наносимый ВБР, прежде всего, проявляется в масштабных выловах рыбы и других морепродуктов, разрушении нерестилищ, загрязнении окружающей среды. Поэтому задача каждого сознательного гражданина заключается в том, чтобы рационально используя и охраняя биоресурсы, дать возможность последующим поколениям увидеть и оценить все богатство морской флоры и фауны», — подчеркнули в пресс-службе.