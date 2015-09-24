Крым тратит на содержание дорог меньше средств, чем Краснодарский край. Об этом Крыминформу сообщил вице-премьер правительства Крыма Виталий Нахлупин, - передает Керчь.ФМ

«Выделенные объёмы ресурсов не позволяют нам в сроки, которые ставит глава республики, привести дороги в нормативное состояние, с одной стороны, а с другой стороны не позволяет нам сделать необходимые Крыму акценты, такие как противооползневые работы, и выйти на достойные цифры за более короткое время», – заявил Нахлупин.

В качестве примера он привёл цифры финансирования содержания дорог в Краснодарском крае и Крыму. По его словам, на содержание дорог первой категории республика тратит только 23% (558 тыс руб) от финансирования в Краснодарском крае (2,411 млн руб), примерно одинаково финансируется обслуживание дорог четвертой и пятой категории.

«Дорожный фонд республики в 2017 году, который мы планировали создать, составит 4,92 млрд рублей, за счёт разных статей, начиная от штрафов и заканчивая акцизами, но, к примеру, дорожный фонд Краснодарского края составляет 23,523 млрд. Естественно, цифры режут слух», – заявил Нахлупин.

Он также сообщил, что собирается провести сравнение финансирования содержания дорог по всем регионам Южного федерального округа.

«Данный отчёт мы предоставим главе республики, чтобы при формировании бюджета республики на 2018 год у нас были аргументы», – отметил он.

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