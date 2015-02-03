В Крыму Сергей Аксенов вручил награды сотрудникам Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», которые за последний месяц разминировали крепость Керчь.

Об этом Аксенов сообщил на своей странице в соцсети, - передает Керчь.ФМ

На последнем этапе работы сотрудники отряда обнаружили и обезвредили более 13 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

«Именно поэтому рад вручить награды людям, которые, невзирая на опасность, рискуя своей жизнью, выполняют поставленные задачи. Огромное спасибо руководству отряда и всем его сотрудникам за службу, мужество, стойкость и профессионализм!», - написал он.