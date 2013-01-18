Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации проводится ежегодный конкурс «Спешите делать добро», по итогам которого определяются победители.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

В соответствии с Положением, медаль вручается гражданам «Спешите делать добро» России, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также юридическим лицам за заслуги в деле защиты прав и свобод человека. Критериями для присвоения являются самоотверженность, героизм и мужество, проявленные в условиях угрозы нарушения прав и свобод человека.

Кандидатами не могут быть официальные должностные лица или сотрудники государственных органов, в чьи обязанности входит охрана правопорядка, спасение жизни в чрезвычайных ситуациях и т.п. Церемония награждения медалью «Спешите делать добро» традиционно приурочена ко Дню прав человека, который отмечается 10 декабря.

«В Крыму проживают не менее героические люди, чьи поступки достойны признания и наград. В связи с этим, предлагаем принять участие в конкурсе «Спешите делать добро»», - пишет пресс-служба.

Информацию необходимо предоставить до 14 августа 2017 года на электронный [email protected] с пометкой - «На конкурс», указав сведения о кандидате представляемого к награждению с описанием его конкретные заслуги в области защиты прав человека.

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