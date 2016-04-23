В Керчи в связи с увеличением загораний сухой растительности в 3 пожарно-спасательном отряде состоялось совещание с председателями дачных кооперативов и садоводческих товариществ.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Керчи, - передает Керчь.ФМ

Специалисты МЧС в разговоре с садоводами, в очередной раз напомнил им о соблюдении правил пожарной безопасности и разъяснили основные требования, которые необходимо соблюдать во избежание пожаров на садовых участках.

Во избежание пожаров на территории дачных кооперативов отдел надзорной деятельности по городу Керчь МЧС Крыма в очередной раз напоминает, что перед началом эксплуатации дач необходимо выполнить следующие мероприятия:

- территорию, прилегающую к дачным постройкам, постоянно расчищать от мусора, отходов и других горючих материалов, собирать их на специальных площадках, а затем вывозить. Ни в коем случаи не сжигать.

- тщательно проверять электропроводку, исправность электрооборудования и приборы отопления, соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации;

- около каждого дачного домика установить бочку с запасом воды не менее 200 литров. Проезды и подъезды к пожарным источникам водоснабжения держать свободными для обеспечения свободного доступа;

- установить пожарные щиты из расчета один щит на каждые 20 участков, а также оборудовать пожарные водоемы емкостью не менее 25 м.куб.



«Чтобы избежать пожара, необходимо быть осторожными в обращении с огнем. Не следует бросать непотушенные спички, окурки, оставлять без присмотра включенные электроприборы. Нельзя перегружать электросеть несколькими электроприборами, применять предохранители кустарного изготовления», - пишет ведомство.

В целях предупреждения пожаров необходимо; провести проверку противопожарного состояния дач и садовых домиков; организовать сходы среди дачников и садоводов по разъяснению правил пожарной безопасности на данной территории; установить звуковые сигналы для оповещения людей на случай пожара и иметь запас воды для целей пожаротушения; не допускать перекрытия и уменьшения ширины проездов, пресекать любые нарушения правил пожарной безопасности.

Напомним, сегодня в Керчи загорелось кафе на набережной.в Керчи за выходные произошло 16 возгораний

Фото: пресс-служба