В Крыму при поддержке министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым представят фотопроект Исторический лабиринт «Путешествие в 1917 год». Лабиринт является подарком крымчанам и гостям полуострова от Санкт-Петербургского книжного салона.

В Керчи выставка пройдет с 1 по 14 августа.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, - передает Керчь.ФМ

«Путешествие в 1917 год» - это информационная экспозиция, построенная в форме лабиринта, где представлены фотографии и плакаты, которые в хронологическом порядке рассказывают о революционных событиях 1917 года.

Фото: пресс-служба