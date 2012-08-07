В Керчи 21 июля объявили смотр-конкурс на лучшее комплексное благоустройство территорий дворов МКД муниципального образования городской округ Керчь. Об этом сообщает пресс-служба администрации. – передает Керчь.ФМ

Конкурс проводится в номинации «Самая благоустроенная внутриквартальная или дворовая территория». Победитель конкурса получит в качестве приза современную детскую площадку, которую город установит во дворе победителя.

В течение двух недель, с 21 июля по 4 августа, просьба желающих участвовать в конкурсе подать заявления в электронном виде на электронный адрес [email protected]

«Конечно, одновременно во дворе надо провести субботник, придать ему эстетически привлекательный вид. Комиссия с 5 по 11 августа побывает в каждом дворе, претендующем на получение площадки, а 12 августа с приглашением Главы муниципального образования и Главы администрации города будут подведены итоги и определится победитель», - отмечают в пресс-службе.

Телефон для справок +79780692703. Положение о конкурсе можно скачать здесь konkurs.docx [16,35 Kb] (cкачиваний: 2)

Посмотреть онлайн файл: konkurs.docx .

«Если жильцы вашего двора дружны, территория ухожена, благоустроена и вашим детям нужна качественная и красивая площадка для игр, приглашаем к участию в конкурсе!», - заключили в администрации

Фото: архив