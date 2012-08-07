В Керчи 21 июля объявили смотр-конкурс на лучшее комплексное благоустройство территорий дворов МКД муниципального образования городской округ Керчь. Об этом сообщает пресс-служба администрации. – передает Керчь.ФМ
Конкурс проводится в номинации «Самая благоустроенная внутриквартальная или дворовая территория». Победитель конкурса получит в качестве приза современную детскую площадку, которую город установит во дворе победителя.
В течение двух недель, с 21 июля по 4 августа, просьба желающих участвовать в конкурсе подать заявления в электронном виде на электронный адрес [email protected]
Телефон для справок +79780692703. Положение о конкурсе можно скачать здесь
Посмотреть онлайн файл: konkurs.docx .
Фото: архив
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