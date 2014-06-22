После продолжительных неблагоприятных погодных условий работа Керченской паромной переправы осуществляется в штатном режиме. Время ожидания с момента приобретения билета до погрузки на паром автотранспорта не превышает двух часов. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ.

«Анализ пассажиропотока прошлых лет показывает, что максимальное количество желающих переправиться в Республику Крым наблюдается в ближайшие к началу августа выходные дни и следующие за ними несколько дней. Дополнительно информируем желающих воспользоваться паромной переправой, что минимальная загрузка со стороны порта Кавказ наблюдается со среды до вечера субботы, а с крымской стороны - ежедневно с полуночи до полудня. Рекомендуем учитывать эту информацию при планировании путешествий», - уточнили в дирекции.

В дни пиковых нагрузок объем пассажирских перевозок через Керченскую пролив превышает 40 тыс. человек в сутки. Для обеспечения своевременных перевозок на линии «Кавказ – Крым» задействованы 6 паромов. На линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» для перевозки малотоннажного транспорта задействованы паромы «Ейск» и «Нина Малкова».