В Керчи на заседании избирательной комиссии вручили удостоверения кандидатов в депутаты Госсовета Крыма двум зарегистрированным кандидатам – Ивану Желтенко (от КПРФ) и Ирине Черненко (партия Единая Россия»). Всего было принято решение о регистрации пяти кандидатов, - передает Керчь.ФМ.

Кандидаты Николай Великий (от ЛДПР), Валерий Алексеев ( от КП Коммунисты России) и Михаил Воропай (от Справедливой России) на заседании не присутствовали и своих доверенных лиц не прислали.

Председатель Керченской ТИК Святослав Брусаков вручил кандидатам соответствующие удостоверения.

На заседании комиссии было озвучено, что все кандидаты подали предусмотренные законом документы. Однако ни по одному кандидату не поступили результаты проверки достоверности сведений, предоставленные кандидатами. Проверку по своему профилю проводят отделение Пенсионного Фонда России в Крыму, отделение по РК Южного ГУ Социального банка РФ, Керченского ГУ Госкомрегистра, Управления по вопросам миграции МВД РК, Налоговой службы РК, информационного центра МВД по РК, ГИБДД РК, Управление образования , науки и молодёжи Крыма. Таким образом, проверка кандидатов прродолжается.

Сегодня не было принято решение только по одному кандидату – самовыдвиженцу Валерию Ефремову. Задержка с ним была связана с проверкой его подписных листов. Сегодня Валерию Ивановичу вручили протокол – проверка прошла и решение было принято положительное.

Решение о регистрации Ефремова будет принято на следующем заседании комиссии.

Таким образом, как уже ранее сообщалось, в Керчи 6 кандидатов в депутаты Госсовета Крыма по 9 избирательному округу – один самовыдвиженец и 5 - выдвинутые от политических партий.

Кандидат в депутаты от Единой России поблагодарила за успешную регистрацию и поделилась первоочередными планами.

«Прежде всего, я считаю, необходимо навести порядок в городе. И делать это всем дружно, вместе. Начинать с простых горожан и заканчивая депутатами и представителями нашей власти, потому что если мы все вместе будем это делать, то, в конечном итоге, мы будем двигаться в одном направлении, смотреть в одну сторону, и добьемся, чтобы наш город и восстановил свою былую славу и начал развиваться на радость нам, нашим детям и нашим внукам», - сказала Черненко.

Иван Желтенко, в свою очередь, уверен, что в случае избрания его депутатом Госсовета Крыма, его работа на благо Керчи только продолжится, и первоочередной проблемой с которой он на более высоком уровне будет бороться – это коррупция, так как сколько бы красивых слов и пламенных речей не произносили народные избранники, пока не будут уничтожены все проявления коррупции, все обещания останутся только пустыми словами.