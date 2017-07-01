Российские пограничники спасли в Крыму экстремала, перевернувшегося на корабле-тримаране по пути в Турцию. Об этом сообщили РИА Крым в пресс-службе ФСБ РФ, - передает Керчь.ФМ

«Получив сигнал о том, что в Каркинитском заливе Черного моря терпит бедствие неустановленное судно, в район крушения выдвинулся пограничный сторожевой корабль «Изумруд». В результате в 12 милях юго-западнее мыса Тарханкут обнаружили перевернутый тримаран «Фортуна Х-44» и спасательный плот с гражданином Украины на борту», — говорится в релизе.

Потерпевшего подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь. По словам мужчины, он увлекается экстремальными видами спорта и совершал морской переход из Украины в Турцию, но из-за сильного волнения на море и потери ориентации в пространстве не справился с управлением, и судно опрокинулось.

По прибытии на берег мужчина уехал домой, в Украину.