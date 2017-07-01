Государственное унитарное предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» готово установить в многоквартирных домах Республики Крым теплосчетчики до 2019 года. Подробностями по данному вопросу поделился с Крыминформом заместитель генерального директора профильного предприятия по техническим вопросам Андрей Прохоров, - передает Керчь.ФМ.

«Установка именно подомовая. Все зависит от ввода. Если ввод в многоквартирный дом один, то устанавливается один счетчик. Где-то таких вводов два или три», – сказал он, пояснив, что установить счетчики на отопление в каждой квартире технически невозможно.

По словам Прохорова, счетчики будут фиксировать объем и состояние воды как на входе в дом, так и на выходе.

«Будет двухканальное исполнение, чтобы мы отслеживали подачу и обратку», – отметил он.

Около недели назад Госдума приняла закон о продлении в Крыму сроков установки счетчиков. Согласно принятому документу, счетчики воды, электрической и тепловой энергии должны быть установлены до 1 января 2019 года.